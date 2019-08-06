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Полиция проверяет сообщение о массовой драке с участием 20 человек в Москве

По словам источника в правоохранительных органах, участники драки применяли биты и другие подручные предметы

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские проверяют сообщение о массовой драке с участием порядка 20 человек в московском районе Гольяново. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на Новосибирской улице около дома 9к2. В массовой драке сошлись около 20 человек. Стороны применяли биты и иные подручные предметы", - сказал собеседник агентства. Полицейские следуют на место происшествия, добавил он.

Ранее сообщалось о массовой драке на Болотниковской улице, которая сопровождалась стрельбой из травматического оружия. Некоторые ее участники скрылись с места происшествия.

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