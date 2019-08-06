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Отдыхающему в Сочи ребенку оторвало фалангу пальца в аквапарке

Полиция проводят проверку по факту инцидента

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Полицейские Кубани проводят проверку по факту инцидента в одном из аквапарков Сочи, где мальчику оторвало фалангу пальца на ноге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Во вторник днем в социальных сетях появилась информация, что девятилетнему мальчику из Саратова, отдыхающему в детском лагере в Сочи вместе с братом, оторвало фалангу пальца на ноге в аквапарке.

"По данному факту сотрудники полиции проводят проверку", - сказали в пресс-службе ведомства.

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