Отдыхающему в Сочи ребенку оторвало фалангу пальца в аквапарке

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Полицейские Кубани проводят проверку по факту инцидента в одном из аквапарков Сочи, где мальчику оторвало фалангу пальца на ноге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Во вторник днем в социальных сетях появилась информация, что девятилетнему мальчику из Саратова, отдыхающему в детском лагере в Сочи вместе с братом, оторвало фалангу пальца на ноге в аквапарке.

"По данному факту сотрудники полиции проводят проверку", - сказали в пресс-службе ведомства.