В США арестовали россиянина за незаконный экспорт частей стрелкового оружия

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Россиянин Владимир Кузнецов был арестован в американском штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк. Копия сообщения имеется в распоряжении корреспондента ТАСС.

"В федеральном суде Бруклина было обнародовано заключение по обвинению российского гражданина Владимира Кузнецова в незаконном экспорте, попытке экспорта и заговоре с целью экспорта частей и принадлежностей к огнестрельному оружию из Соединенных Штатов лицам в России. Кузнецов был арестован сегодня утром в Дингсман-Ферри, штат Пенсильвания", - говорится в сообщении.

"Для экспорта подобных вещей требуется особая лицензия Госдепартамента и Министерства торговли США, данное лицо такой лицензией не обладает", - уточнили в прокуратуре. По ее информации, в случае признания виновным Кузнецову грозит "максимум 20 лет тюрьмы".