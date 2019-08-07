Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Уровень воды в Амуре у Хабаровска за сутки поднялся на 18 см, достигнув 476 см, в зоне подтопления оказались 330 дачных участков на островах у города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Продолжается рост уровня воды в реке Амур у города Хабаровска. На островах Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский в зоне подтопления находятся порядка 330 дачных участков", - говорится в распространенном релизе. Накануне сообщалось о 250 подтопленных дачах. Вода продолжает прибывать на городскую набережную.

По данным Дальневосточного Гидрометцентра, уровень Амура у Хабаровска на 06:00 (02:00 мск) составил 476 см, прибавив за сутки 18 см, при неблагоприятных отметках в 450 см, опасных - 600 см. В течение двух суток ожидается дополнительный подъем уровня воды на 30-40 см. Гребень амурского паводка сейчас проходит на участке от села Иннокентьевка Амурской области до села Пашково Еврейской автономной области.

В настоящее время дежурство спасателей на лодках организовано на островных территориях Хабаровска, где в основном расположены дачные участки горожан. В случае необходимости спасатели окажут помощь тем, кто не успел покинуть участок. Также ежедневно проводится осмотр и беседы с гражданами в жилых массивах вдоль береговой черты Амура. Кроме того, вдоль береговой черты Хабаровска развернуты посты по постоянному мониторингу уровней воды и их динамики с передачей информации в режиме онлайн в оперативный штаб ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.