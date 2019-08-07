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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Источник: шесть домов сгорели в ближайшей к месту взрывов деревне под Ачинском

Речь идет о деревне Каменка

ТАСС, 7 августа. Шесть частных домов сгорели в деревне Каменке - ближайшем населенном пункте к воинскому арсеналу возле города Ачинска Красноярского края, где ранее из-за пожара начали взрываться боеприпасы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

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"В деревне Каменке сгорели шесть частных домов", - сказал собеседник агентства

Каменка находится в 12 км к югу от Ачинска. Вместе с поселками Ключи, Улуй и Чулымка, селом Заворки и деревней Малый Улуй образует Ключинский сельсовет. В Каменке проживают более 1 тыс. человек, все они были эвакуированы.

Ранее глава Ключинского сельсовета Сергей Карелин рассказал ТАСС, что в остальных поселениях серьезных разрушений нет. Каменка при этом остается единственным населенным пунктом в районе, где сохраняется зона действия режима чрезвычайной ситуации.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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