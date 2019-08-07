Шторм "Франциско" может принести в Приморье более интенсивные осадки, чем прогнозировалось

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Приморский гидрометцентр уточнил прогноз, который касается влияния тропического шторма "Франциско" на погоду в регионе 8-9 августа. Согласно новым данным, охват территории края сильными дождями будет меньше, но осадки будут более интенсивными.

Ранее ведомство объявило штормовое предупреждение на 8-9 августа в связи с планируемым выходом тропического шторма "Франциско" к южному побережью Приморья. По первичной информации синоптиков, в отдельных районах края прогнозировались грозы, на побережье скорость ветра, как сообщалось, могла достигнуть 18-23 м/с. Сильные осадки ожидались на всей южной части края.

Согласно новому прогнозу, ночью и днем 8 августа очень сильный дождь (с количеством осадков от 50 мм, которые выпадут примерно за 12 часов) местами ожидается на юго-востоке края, а 9 августа в разных районах пройдут локальные сильные ливни (от 30 мм осадков за один час и менее), очень сильный дождь (50 мм осадков и более за 12 часов и менее). "В целом, зона охвата очень сильными дождями будет меньше, но их локальная интенсивность может увеличиться", - пояснили ТАСС в пресс-службе Примгидромета.

Во время прохождению шторма ожидаются грозы и шквалистый ветер, 9 августа в отдельных районах возможен град.

На реках края ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды на 0,8-1,5м. В верховьях отдельных рек и малых водотоках с возможными резкими подъемами до 3 м с подтоплениями низких мест, сельскохозяйственных угодий и участков дорог интенсивным речным и ливневым стоком.