Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась до 675 тыс. га

ИРКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась на 25 тыс. га, в среду она составляет более 675 тыс. га. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

Утром во вторник лес в регионе горел на площади 650400 га.

"По состоянию на 07:00 (02:00 мск) сегодняшнего дня в Иркутской области действуют 136 пожаров <...> на площади 675488,7 га, из них 18 пожаров локализованы на площади 22855,2 га", - говорится в сообщении.

По данным Иркутского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с отсутствием осадков на территории cеверных и верхнеленских районов улучшение лесопожарной обстановки не ожидается. В зоне задымления находятся 37 населенных пунктов. Как сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, 6 августа по результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не фиксировалось.

С 1 августа на тушении лесных пожаров в Иркутской области работает авиация МЧС России и Минобороны.