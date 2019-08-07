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К восточному побережью Китая приближается тайфун "Лекима"

Эпицентр тайфуна достигнет побережья провинции Чжэцзян в ночь на 10 августа

ШАНХАЙ, 7 августа. /ТАСС/. Восточная китайская провинция Чжэцзян готовится к приближению девятого по счету в этом сезоне тропического тайфуна - "Лекима". Как сообщает в среду Центральная метеорологическая служба Китая, эпицентр тайфуна достигнет побережья провинции в ночь с 9 на 10 августа.

В настоящее время тайфун находится примерно в 1200 км к юго-востоку от уезда Сяншань (провинция Чжэцзян). Тропический циклон движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 16 км в час. Скорость ветра в центральной части атмосферной воронки составляет в настоящее время порядка 126 километров в час. Тайфун продолжает набирать силу и в ближайшее время может перерасти в супертайфун.

Тропический циклон, судя по траектории его движения, накроет и Шанхай, в некоторых прибрежных районах которого 10 августа ожидаются мощные порывы ветра до 162 км в час.

Местные власти в настоящее время принимают необходимые подготовительные меры в целях минимизации потенциального ущерба от удара стихии.

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