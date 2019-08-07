Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась за ночь до 880 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае составила по состоянию на утро среды почти 880 тыс. га. Об этом сообщается в сводке регионального Лесопожарного центра.

По данным на 12:00 (08:00 мск) вторника, в крае горел лес на площади 826,5 тыс. га.

"По оперативной информации на 12:00 (08:00 мск), 7 августа на территории края действует лесных пожаров - 111, на общей площади 879,62 тыс. га", - говорится в сводке.

Основные пожары зарегистрированы в зоне контроля (труднодоступные места, где тушения проводятся по решению краевой комиссии по ЧС), где горит 864 тыс. га. Лес горит в Эвенкии, Туруханском, Богучанском, Кежемском, Енисейском, Северо-Енисейском и Бирилюсском районах. Угрозы населенным пунктам нет.

Лесные пожары в регионе достигли пика на прошлой неделе, когда площадь горящей тайги превысила 1,1 млн га. В четверг к тушению пожаров приступила авиагруппировка Минобороны из 10 самолетов Ил-76.

В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. По данным пресс-службы краевого Минлесхоза, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов тепла, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.