Уголовное дело возбудили после массовой драки у метро "Площадь Ильича" в Москве

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после массовой драки возле станции метро "Площадь Ильича" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Накануне в 03:51 час. в службу "02" от граждан поступило сообщение о драке по адресу: ул. Золоторожский Вал, д. 40. Установлено, что в помещении кафе по указанному адресу произошел конфликт между гражданами, в ходе которого два человека получили телесные повреждения и были госпитализированы. Задержаны шесть человек, которые изобличены в совершении данного преступления. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц") и по ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство, совершенное организованной группой лиц")", - отметили в полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.