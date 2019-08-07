На севере Хабаровского края после дождей подтопило 43 дома и размыло дороги

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Прошедшие в Хабаровском крае сильные дожди осложнили паводковую обстановку на реках региона, в том числе на севере, где в селе Новая Иня подтопило 43 дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Дождевым паводком, по предварительным данным на 14:00 (07:00 мск) 7 августа, в сельском поселении Новая Иня в Охотском районе подтоплены отдельные улицы и придомовые территории, подвалы 43 домов. Отселение граждан не проводилось. В готовности к временному размещению людей находится школа поселка Новая Иня. Главой Инского сельского поселения введен режим функционирования "чрезвычайная ситуация", - говорится в релизе ведомства.

Из-за ливней в Охотском районе днем в среду произошел резкий подъем уровня воды в реке Темная до 170 см и в Алексеевском ключе до отметки 210 см, при опасном значении 160 см. Это привело к переливам дорог между населенными пунктами Новая Иня и Иня (входят в Инское сельское поселение с населением около 600 человек), а также по направлению к Инской сельхозферме. В настоящее время транспортное сообщение нарушено, администрацией поселения организованы лодочные переправы.

В Вяземском районе края, где накануне отмечались подтопления, паводковая обстановка стабилизировалась. В поселке Шумный, в котором подтопило 42 жилых дома и подворья, вода полностью сошла с подтопленных ранее территорий. Помощь населению оказывают спасатели МЧС.