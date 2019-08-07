После массовой драки у Москворецкого рынка возбудили дело о хулиганстве

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после массовой драки у Москворецкого рынка на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Накануне вечером по адресу: Москва, ул. Болотниковская, д. 11, корп. 1, напротив Москворецкого рынка между неизвестными гражданами произошел конфликт, в ходе которого один человек пострадал и был госпитализирован с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, ушиб теменной области". С места происшествия для дальнейшего разбирательства в полицию доставлены возможные участники конфликта. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказали в полиции.

Ранее сообщалось, что на Болотниковской улице произошла массовая драка, в результате которой один человек получил огнестрельное ранение. Стрелявшие скрылись на автомобиле Infiniti, был объявлен план "Перехват".