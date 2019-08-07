В Ингушетии ликвидировали боевика, планировавшего теракт

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов уничтожили в Ингушетии боевика, планировавшего террористический акт. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Республике Ингушетия органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов, расположенном в станице Вознесенское Малгобекского района, вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сказали в НАК. Для предотвращения теракта и обеспечения безопасности граждан руководителем УФСБ по Ингушетии было принято решение о проведении контртеррористической операции, режим КТО был введен с 04:30 мск на территории этого населенного пункта.

"Засевшему в доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, в ходе боеконтакта он был нейтрализован", - отметили в НАК. На месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему.

Его личность установлена. "По данным оперативного штаба НАК, он занимался вербовкой жителей республики с целью создания террористической ячейки, вынашивал намерения совершить террористический акт и последующий выезд на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в деятельности международной террористической организации", - сообщили в НАК.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет. Проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия.

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