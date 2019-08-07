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Пять человек пострадали в ДТП в Астрахани

Проводится проверка

АСТРАХАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после столкновения двух легковых автомобилей в Астрахани, в результате которого пострадали пять человек. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

"В ночь на 7 августа на перекрестке улиц Свердлова и Победы 19-летний водитель ВАЗ-2114, двигаясь на зеленый сигнал светофора, совершил столкновение с Volkswagen Polo (такси) под управлением мужчины 1973 года рождения, который следовал по улице Свердлова. В результате пострадали пять человек", - сказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что у пострадавших диагностированы ушибы, гематомы и у одного перелом бедра.

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