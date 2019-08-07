В Ингушетии отменили режим КТО после ликвидации боевика

МАГАС, 7 августа. /ТАСС/. Режим конттеррористической операции (КТО) отменен в селе Вознесенское в Ингушетии, где был ликвидирован боевик, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе республики.

"Оперативный штаб в Республике Ингушетия сообщает, что в связи с пресечением готовившихся террористических актов и ликвидацией угрозы жизни, здоровью, имуществу и иных охраняемых законом интересов людей, находящихся на территории, в пределах которой проводилась контртеррористическая операция, начальником УФСБ России по Республике Ингушетия полковником Чернышевым С. А. принято решение об окончании контртеррористической операции. С 07:00 правовой режим КТО и связанные с ним ограничения отменены", - сообщили в штабе.