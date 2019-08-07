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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

Суд оставил под арестом фигурантов дела о пожаре в лагере "Холдоми"

Их арестовали в конце июля, они находятся в СИЗО Комсомольска-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Хабаровский краевой суд оставил под арестом владельца горнолыжного комплекса "Холдоми" Виталия Бурлакова, директора детского лагеря Максима Кузнецова и сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева, которые являются фигурантами уголовного дела о пожаре на территории комплекса, унесшем жизни четверых детей, сообщили ТАСС в администрации "Холдоми".

"Хабаровский краевой суд оставил без изменения меры пресечения всем троим по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на арест. Это усложняет выплату компенсаций, как и введенный режим ЧС, из-за которого остановлена работа комплекса. Будет подготовлена кассационная жалоба", - сказал представитель администрации.

Ранее адвокаты фигурантов дела обжаловали арест. Все фигуранты находятся в СИЗО Комсомольска-на-Амуре.

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В конце июля суд Солнечного района Хабаровского края арестовал Кузнецова, Бурлакова, а также начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Новгородцева. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, в июле в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке было организовано с нарушением противопожарных норм. При этом он не принял мер, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения. В свою очередь Бурлаков и Кузнецов не обеспечили надлежащее оказание услуг, связанных с организацией детского отдыха. Уголовные дела объединены в одно производство.

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РоссияХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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