Суд оставил под арестом фигурантов дела о пожаре в лагере "Холдоми"

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Хабаровский краевой суд оставил под арестом владельца горнолыжного комплекса "Холдоми" Виталия Бурлакова, директора детского лагеря Максима Кузнецова и сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева, которые являются фигурантами уголовного дела о пожаре на территории комплекса, унесшем жизни четверых детей, сообщили ТАСС в администрации "Холдоми".
"Хабаровский краевой суд оставил без изменения меры пресечения всем троим по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на арест. Это усложняет выплату компенсаций, как и введенный режим ЧС, из-за которого остановлена работа комплекса. Будет подготовлена кассационная жалоба", - сказал представитель администрации.
Ранее адвокаты фигурантов дела обжаловали арест. Все фигуранты находятся в СИЗО Комсомольска-на-Амуре.
В конце июля суд Солнечного района Хабаровского края арестовал Кузнецова, Бурлакова, а также начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Новгородцева. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
По версии следствия, в июле в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке было организовано с нарушением противопожарных норм. При этом он не принял мер, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения. В свою очередь Бурлаков и Кузнецов не обеспечили надлежащее оказание услуг, связанных с организацией детского отдыха. Уголовные дела объединены в одно производство.