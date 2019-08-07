Суд оставил под арестом фигурантов дела о пожаре в лагере "Холдоми"

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Хабаровский краевой суд оставил под арестом владельца горнолыжного комплекса "Холдоми" Виталия Бурлакова, директора детского лагеря Максима Кузнецова и сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева, которые являются фигурантами уголовного дела о пожаре на территории комплекса, унесшем жизни четверых детей, сообщили ТАСС в администрации "Холдоми".

"Хабаровский краевой суд оставил без изменения меры пресечения всем троим по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на арест. Это усложняет выплату компенсаций, как и введенный режим ЧС, из-за которого остановлена работа комплекса. Будет подготовлена кассационная жалоба", - сказал представитель администрации.

Ранее адвокаты фигурантов дела обжаловали арест. Все фигуранты находятся в СИЗО Комсомольска-на-Амуре.