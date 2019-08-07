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СМИ: двое россиян пострадали в ДТП в Турции

Группа туристов направлялась в сафари-тур

ТАСС, 7 августа. Семь иностранных туристов, в том числе двое россиян, пострадали в Турции в результате аварии. Об этом в среду сообщает телеканал Haberturk.

Инцидент произошел во вторник в гористой области недалеко от Аланьи. Группа туристов направилась в сафари-тур в каньон Сападере. Водитель машины, в которой они передвигались, не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.

В числе иностранцев были двое россиян, трое голландцев, два гражданина Литвы. Они и четверо сопровождавших турок были оперативно доставлены в больницу. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Точная причина аварии устанавливается.

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