Один человек пострадал при взрыве автомобиля в Магнитогорске

ТАСС, 7 августа. Автомобиль взорвался в Магнитогорске, пострадал мужчина, он доставлен в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

"Известно, что подошел гражданин к своей машине, открыл дверь, произошел взрыв. В настоящий момент он находится в больнице с повреждениями нижних конечностей", - сказал собеседник агентства.

Пострадавший был доставлен в городскую больницу № 3, сообщили ТАСС в справочной медучреждения.

Состояние мужчины оценивается как средней тяжести, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минздрава Челябинской области в среду.

"Сегодня утром в Магнитогорске прогремел взрыв. Бригада скорой помощи прибыла на место через 11 минут, одного человека госпитализировали в городскую больницу Магнитогорска, его состояние оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении.

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