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Вылет рейса Новосибирск - Сеул задержали из-за сообщения пассажира о террористах на борту

Информация не подтвердилась

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, который должен был вылететь из Новосибирска в Сеул в ночь на среду, был задержан из-за сообщения одного из пассажиров о якобы террористах на борту, сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Была такая информация [о террористах], но она не подтвердилась, вызывали кинологов и ОМОН. Воздушное судно благополучно вылетело. Просто одному из пассажиров что-то показалось, она доложила бортпроводнику. Была проведена проверка по данному факту, но ничего не подтвердилось", - сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта, изначально вылет был запланирован на 02:00 (22:00 по мск). Как сообщили ТАСС в аэропорту Толмачево, он вылетел только в 04:09 (00:09 по мск).

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