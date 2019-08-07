Полиция задержала подозреваемых в вовлечении девушек в проституцию в Саранске и Твери

ТАСС, 7 августа. Сотрудники МВД задержали участников преступной группы, которых подозревают в вовлечении официанток и танцовщиц в занятия проституцией. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России совместно с коллегами из Мордовии и Твери задержаны участники группы по подозрению в вовлечении женщин в занятия проституцией", - заявила она. По данным МВД, житель Удмуртии организовал сеть стриптиз-клубов, где за денежное вознаграждение оказывались услуги интимного характера. Его знакомые, занимающие должности директоров и администраторов клубов в Саранске, Ижевске и Твери, привлекли к противоправной деятельности не менее девяти женщин, которым пообещали высокий доход и работу официантками и танцовщицами.

"Сотрудниками полиции совместно с представителями регионального УФСБ и Росгвардии задержаны предполагаемый организатор и активные участники группы", - отметила Волк. При обысках в домах подозреваемых и клубах были изъяты электронные носители информации, компьютерная техника, документация, черновые записи, денежные средства и другие предметы, которые могут стать доказательством по делу.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 240 УК РФ ("Вовлечение в занятие проституцией"). "В отношении четверых из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде", - сказала Волк. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых.