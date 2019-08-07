В Долгопрудном автобус насмерть сбил двух пешеходов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Водитель автобуса насмерть задавил двух пешеходов в подмосковном Долгопрудном. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, по предварительной информации, водителю стало плохо за рулем.

"Сегодня около 10:00 мск в Долгопрудном в Московской области водитель автобуса наехал на двух пешеходов, в результате полученных травм они погибли на месте", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулем. В настоящее время на месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.