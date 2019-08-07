Премьер Афганистана назвал теракт в Кабуле попыткой срыва кампании по выборам президента

ТАСС, 7 августа. Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла в среду осудил взрыв у полицейского участка на западе Кабула и назвал нападение попыткой сорвать подготовку к выборам президента страны.

"Я решительно осуждаю сегодняшнюю террористическую атаку в Кабуле, - написал он в среду на своей странице в Twitter. - Террористы преследовали своей целью помешать проведению президентской предвыборной кампании".

Абдулла добавил, что афганские власти "непоколебимо привержены демократическому процессу". "Позвольте нам решать проблемы путем переговоров, а не с помощью террористических атак", - заключил Абдулла.

Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взлетел на воздух в среду утром у входа на территорию полицейского участка на западе Кабула. В результате теракта пострадали 95 человек, большинство из которых мирные жители, в том числе женщины и дети. Ответственность за взрыв взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).

Президентские выборы в Афганистане запланированы на 28 сентября 2019 года. Дата их проведения переносилась уже несколько раз. Ранее планировалось, что выборы пройдут 20 июля этого года. Глава государства в этой стране избирается на основе всеобщего, тайного и прямого голосования сроком на пять лет и может быть переизбран на второй срок.