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В Испании ликвидировали группировку, отмывшую €70 млн для преступных организаций

По данным полиции, ее члены базировались в провинциях Мадрид и Толедо

МАДРИД, 7 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась отмыванием денег. Об этом сообщается в распространенном в среду пресс-релизе полиции королевства.

По ее информации, члены организации базировались в провинциях Мадрид и Толедо. Они "предоставляли услуги другим преступным группировкам, как азиатским, занимающимся мошенничеством, так и колумбийским, занимающимся международной торговлей наркотиками, с которых брали за свои услуги комиссионные в размере от 10% до 15%", отметили в полиции.

Ликвидированная группировка отмыла более  €70 млн. В рамках операции были задержаны 28 человек: 22 в Испании и шесть в Нидерландах. Отмечается, что расследование, которое началось в середине 2017 года, позволило установить связь между некоторыми подозреваемыми и изъятием в Нидерландах более 5 тонн кокаина.

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