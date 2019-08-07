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В ДТП с автобусом в Долгопрудном пострадали еще два человека

Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли два человека

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и еще два пострадали в результате наезда рейсового автобуса на остановку в городе Долгопрудном в Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось только о двух погибших. "ДТП произошло на Лихачевском шоссе на остановке "Общежитие". В результате наезда автобуса на людей четыре человека пострадали, двое из которых погибли", - сказал собеседник агентства.

Двое пострадавших - водитель и пассажир автобуса - доставлены в Долгопрудненскую городскую больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили ТАСС, что водителю автобуса, по предварительной информации, стало плохо за рулем, что и стало причиной ДТП. В настоящее время на месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.

В новость были внесены изменения (11:19 мск) — добавлен комментарий пресс-службы Минздрава Подмосковья.

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