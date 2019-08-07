Источник: СК просит заочно арестовать экс-главу дагестанского филиала Россельхозбанка

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном заключении под стражу бывшего директора дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомеда Гаджимагомедова по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ему заочно предъявлено обвинение по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По оперативным данным, он скрывается за границей, в связи с чем следствие просит заочно арестовать его для международного розыска", - сказал собеседник агентства.

На сайте суда содержится информация о поступлении ходатайства о заочном аресте Г. Гаджимагомедова. Согласно карточке дела, ходатайство поступило 6 августа и было направлено на рассмотрение судьи Елены Николаевой.

Правоохранительные органы ранее возбудили уголовное дело в отношении Гаджимагомедова по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). Сумма причиненного ущерба оценивается банком в 212 млн рублей. Заявление о возбуждении уголовного дела было подано банком по результатам внутренней проверки.

Ранее источник в силовых структурах Дагестана сообщил, что в региональном филиале Россельхозбанка и по месту проживания Гаджимагомедова прошли обыски.