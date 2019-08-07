Бастрыкин возбудил дело против мирового судьи в Чувашии из-за мошенничества

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против мирового судьи судебного участка № 1 города Канаша в Чувашии Розы Габдулловой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Судья подозревается в мошенничестве на сумму более 4 млн рублей. "Председателем Следственного комитета производство предварительного расследования поручено следственному управлению Следственного комитета по Чувашии", - сообщили в СК.

В деле судьи есть несколько эпизодов мошенничества. Так, с декабря 2015 года по декабрь 2017 года она лично и через свою 44-летнюю знакомую получила 850 тыс. рублей от жителя Чебоксаров, которого ввели в заблуждение, сказав, что Габдуллова решит вопрос по изменению категории земельного участка и оформлению самовольно возведенной на нем постройки. В июне 2018 года судья и ее знакомая якобы за завершение процесса оформления документов получили от него же еще 2 млн рублей. 16 июля 2018 года при передаче очередной суммы денег в размере 1,8 млн рублей судья и ее знакомая были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Чувашии.

Уголовные дела против судей, которые являются спецсубъектами, возбуждаются председателем Следственного комитета после получения согласия квалификационной коллегии суда.