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Неизвестный под видом риелтора в Петербурге украл 12 млн рублей у жителя Дагестана

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Полиция Петербурга разыскивает людей, которые обманом похитили 12 млн рублей у жителя Дагестана, искавшего квартиру, сообщило в среду ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, обманным путем похитивших 12 млн рублей у мужчины в Выборгском районе Петербурга", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Накануне на парковке торгового центра на проспекте Энгельса неизвестный предложил жителю Дагестана помощь в поиске и покупке квартиры. Он забрал у приезжего 12 млн рублей и передал их предполагаемому сообщнику, после чего они скрылись на каршеринговой машине.

Автомобиль уже найден. Возбуждено дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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