В МВД назвали причину ДТП с шестью жертвами в Рязанской области

ТАСС, 7 августа. Водитель микроавтобуса, попавшего во вторник утром в ДТП в Рязанской области, по предварительным данным, заснул за рулем, что и стало причиной аварии. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Александр Поташов.

Во вторник утром на 405-м км автодороги М-5 "Урал" водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии, по предварительным данным, погибли шестеро граждан Таджикистана, в том числе подросток. Восемь человек, включая ребенка, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. "По предварительным данным, причиной ДТП является то, что водитель микроавтобуса заснул за рулем", - сказал Поташов.