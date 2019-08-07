В МВД назвали причину ДТП с шестью жертвами в Рязанской области

ТАСС, 7 августа. Водитель микроавтобуса, попавшего во вторник утром в ДТП в Рязанской области, по предварительным данным, заснул за рулем, что и стало причиной аварии. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Александр Поташов.
Во вторник утром на 405-м км автодороги М-5 "Урал" водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии, по предварительным данным, погибли шестеро граждан Таджикистана, в том числе подросток. Восемь человек, включая ребенка, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. "По предварительным данным, причиной ДТП является то, что водитель микроавтобуса заснул за рулем", - сказал Поташов.
По данным Минздрава Рязанской области, в больницах региона по-прежнему остаются восемь пострадавших в ДТП.
Руководитель областного таджикского центра "Самани" Хасан Шамсиев сообщил ТАСС, что родственники погибших в автоаварии прибыли в Рязанскую область из Таджикистана. "Родственники приехали, сейчас они дают показания представителям правоохранительных органов. Затем мы поедем в морг забирать тела, после чего они будут отправлены в Москву, откуда самолетом их доставят в Таджикистан ночью или завтра утром", - уточнил он.
Ранее управление МВД России по Рязанской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" по факту ДТП.