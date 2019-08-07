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В Ленобласти задержали подозреваемого в похищении директора детсада

Им является уроженец Армении, его допросили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Следователи задержали и допросили уроженца Армении, который подозревается в похищении директора детского сада с применением насилия и холодного оружия во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

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"В настоящее время похититель задержан в процессуальном порядке и допрошен в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в полицию обратилась дочь похищенной, которая рассказала, что ее мать, которая работает директором детского сада, в понедельник насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Позже управлением СК по Ленинградской области было возбуждено дело о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Женщине, по информации СК, удалось уговорить похитителя отпустить ее, после чего она вернулась домой.

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