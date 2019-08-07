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Кризис в Сирии

СМИ: при взрыве бомбы на северо-востоке Сирии погибли семь человек

По данным телеканала, террористы привели в действие взрывное устройство, заложенное в припаркованный автомобиль

ТАСС, 7 августа. Взрыв прогремел в среду в окрестностях города Камышлы на северо-востоке Сирии: погибли семь мирных граждан, в том числе трое детей. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в районе Эль-Кахтания террористы привели в действие бомбу, заложенную в припаркованный автомобиль.

Камышлы (720 км от Дамаска) контролируют курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС), однако в районах, где размещены государственные учреждения, остаются представители сирийских властей и полицейские. Город расположен в провинции Хасеке, которая была очищена курдскими формированиями от банд террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в 2016 году. Однако время от времени террористы, укрывающиеся в пограничных районах, устраивают диверсии в населенных пунктах.

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