В Дзержинском горят деревянные бытовки рядом с хранилищем битума

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Деревянные бытовки горят рядом с хранилищем битума в Дзержинском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Происходит горение двух деревянно-щитовых бытовок по всей площади по адресу: город Дзержинский, Денисьевский проезд, 2. Площадь пожара - 150 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, произошло обрушение кровли на здание хранилища.

Также в пресс-службе МЧС сообщили, что пожар перекинулся на битумное хранилище.

"На территории промышленной зоны горят две бытовки и емкость с битумом на складе на площади 150 кв. м", - сказали в ведомстве.