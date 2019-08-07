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В Дзержинском горят деревянные бытовки рядом с хранилищем битума

В МЧС сообщили, что пожар перекинулся на битумное хранилище
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© ГУ МЧС России по Московской области

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Деревянные бытовки горят рядом с хранилищем битума в Дзержинском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Происходит горение двух деревянно-щитовых бытовок по всей площади по адресу: город Дзержинский, Денисьевский проезд, 2. Площадь пожара - 150 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, произошло обрушение кровли на здание хранилища. 

Также в пресс-службе МЧС сообщили, что пожар перекинулся на битумное хранилище.

"На территории промышленной зоны горят две бытовки и емкость с битумом на складе на площади 150 кв. м", - сказали в ведомстве.

На место ЧП направлена лаборатория для замера ПДК вредных веществ в атмосфере. В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области ТАСС сообщили, что данных о пострадавших нет. На месте дежурят бригады скорой помощи.

Пожар тушат 30 человек и 9 единиц техники.

В новость были внесены изменения (14:07 время мск) — добавлена информация после третьего абзаца.

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