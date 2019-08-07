В Дзержинском горят деревянные бытовки рядом с хранилищем битума

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Деревянные бытовки горят рядом с хранилищем битума в Дзержинском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
"Происходит горение двух деревянно-щитовых бытовок по всей площади по адресу: город Дзержинский, Денисьевский проезд, 2. Площадь пожара - 150 кв. м", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, произошло обрушение кровли на здание хранилища.
Также в пресс-службе МЧС сообщили, что пожар перекинулся на битумное хранилище.
"На территории промышленной зоны горят две бытовки и емкость с битумом на складе на площади 150 кв. м", - сказали в ведомстве.
На место ЧП направлена лаборатория для замера ПДК вредных веществ в атмосфере. В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области ТАСС сообщили, что данных о пострадавших нет. На месте дежурят бригады скорой помощи.
Пожар тушат 30 человек и 9 единиц техники.
В новость были внесены изменения (14:07 время мск) — добавлена информация после третьего абзаца.