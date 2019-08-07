{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Анапе потушили пожар на крыше частной гостиницы

В результате инцидента никто из ее постояльцев не пострадал
Описание
© Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

ТАСС, 7 августа. Пожарные ликвидировали возгорание на крыше здания частной гостиницы в Анапе, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 11:50. Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что горит крыша трехэтажного здания, площадь возгорания составила около 250 кв. м. Спустя чуть больше часа пожар удалось потушить.

"Ликвидация [объявлена] в 13:07", - говорится в сообщении ведомства.

Причины пожара устанавливаются. В результате инцидента никто не пострадал.

Теги
РоссияКраснодарский край
Лесные пожары в России
Власти Красноярского края заявили, что не искажали статистику по лесным пожарам
По словам министра лесного хозяйства края Димитрия Маслодудова, занижение площади лесных пожаров и других статистических показателей не выгодно региону
Читать полностью