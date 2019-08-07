В Анапе потушили пожар на крыше частной гостиницы

ТАСС, 7 августа. Пожарные ликвидировали возгорание на крыше здания частной гостиницы в Анапе, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 11:50. Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что горит крыша трехэтажного здания, площадь возгорания составила около 250 кв. м. Спустя чуть больше часа пожар удалось потушить.

"Ликвидация [объявлена] в 13:07", - говорится в сообщении ведомства.

Причины пожара устанавливаются. В результате инцидента никто не пострадал.