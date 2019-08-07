Минобороны: дома в населенных пунктах Ачинского района отремонтируют за две недели

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил в кратчайшие сроки отремонтировать дома в населенных пунктах Ачинского района (Красноярский край), которые пострадали от взрывов на военном складе боеприпасов. Планируется, что ремонт завершится за две недели, говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в среду.

Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

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"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края", - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в первую очередь будут восстанавливаться объекты жилого фонда и социальной инфраструктуры. "Все ремонтно-восстановительные работы в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края будут завершены в течение двух недель", - говорится в сообщении.

Для проведения ремонта формируются ремонтно-восстановительные бригады, обеспеченные строительными материалами, инструментами и техникой.

Булгакову поручено организовать работу межведомственной комиссии с участием представителей местных властей и правоохранительных органов для оценки нанесенного жилым помещениям ущерба, а также оказание помощи населению.

В новость были внесены изменения (14:02 мск) - содержит дополнительную информацию после третьего абзаца