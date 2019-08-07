В Петербурге обезвредили промышлявшую разбоями ОПГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции раскрыли организованную преступную группу (ОПГ) уроженцев Закавказья после разбойного нападения на местного жителя. Как сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в настоящее время задержаны трое членов группы, у них изъяли оружие, боеприпасы, оптические прицелы и маски с прорезями для глаз.

"Задержаны трое подозреваемых, их возраст варьируется от 26 до 33 лет. Все они нигде не работают, уроженцы Закавказья. В ходе проведения обысков по местам жительства задержанных обнаружены и изъяты газовый и травматический пистолеты, карабин и патроны к нему, оптический прицел, оборудование для вскрытия автомобилей, маски с прорезями для глаз", - говорится в сообщении ведомства.

В полиции отметили, что выйти на подозреваемых помог случай с разбойным нападением на 23-летнего петербуржца в середине июля. Тогда в Татарском переулке неизвестные атаковали мужчину, насильно усадили в принадлежащую его жене BMW и, угрожая оружием, украли из бардачка 270 тыс. рублей.

Затем они заставили мужчину перевести еще 6 тыс. рублей с его банковской карты им на счет и потребовали в дальнейшем с него еще 100 тыс. рублей, а после чего отвезли его на другой конец города и высадили. Иномарку злоумышленники оставили себе, позже ее обнаружили брошенной на территории города. В ведомстве уточнили, что связь задержанных с этим преступлением подтвердилась, когда во время обысков удалось найти вещи потерпевшего мужчины.

"У полиции есть основания полагать, что данные граждане могут быть причастны к серии тяжких преступлений на территории города и области. В настоящее время устанавливается их причастность к другим противоправным фактам", - сообщили в полиции.