Пожар в битумном хранилище в Дзержинском локализован

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в бытовках и битумном хранилище в Дзержинском, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"В 13:51 мск пожар локализован на площади 200 кв. м, горели две бытовки и битумное хранилище", - сказали в ведомстве, добавив, что емкость с битумом находится в здании из бетона.

По предварительным данным, никто не пострадал. На место ЧП направлена лаборатория для замера ПДК вредных веществ в атмосфере. Пожар тушат 30 человек и 9 единиц техники.

В пресс-службе "Мосэнерго" сообщили, что возгорание не повлияло на работу теплоэлектростанции ТЭЦ-22, находящейся рядом с местом пожара.

"Возгорание в городе Дзержинский произошло за пределами территории ТЭЦ-22. Опасности для производственного оборудования ТЭЦ-22 нет. Электростанция работает в нормальном режиме, несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками", - сказали в пресс-службе "Мосэнерго".

ТЭЦ-22 обеспечивает электрической и тепловой энергией юго-восточные районы Москвы, город Дзержинский и большую часть населенных пунктов Люберецкого района Московской области. ТЭЦ-22 снабжает паром Московский нефтеперерабатывающий завод и предприятия Люберецкого района. Это единственная электростанция "Мосэнерго", использующая в качестве основного топлива не только газ, но и уголь - его доля в топливном балансе станции составляет около 15%.

В новость были внесены изменения (14:16 время мск) — добавлен комментарий пресс-службы "Мосэнерго".