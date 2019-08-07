Три суда Москвы получили анонимные сообщения с угрозами взрыва

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Тверской и Мещанский районные суды Москвы проводят эвакуацию в связи с полученными анонимными сообщениями с угрозами взрыва.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина, идет эвакуация в связи с угрозой взрыва. В пресс-службе Тверского суда также сообщили ТАСС об эвакуации. "На электронную почту поступило сообщение об угрозе взрыва здания. Все сотрудники и граждане эвакуированы. В настоящее время работают правоохранительные органы", - сказала представитель суда.

Вместе с тем пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая сообщила ТАСС, что суд уже работает в штатном режиме. "Угроза взрыва поступила на адрес электронной почты суда, однако она не подтвердилась", - рассказала она.

С начала 2019 года неизвестные неоднократно направляли сообщения об угрозах взрыва на различных объектах инфраструктуры Москвы и Подмосковья. Все они оказались ложными.

В новость были внесены изменения (15:03 время мск) — добавлена информация о Пресненском суде.