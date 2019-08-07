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В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро

Инцидент произошел на станции "Кузнецкий мост"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Мужчина попал под поезд на станции метро "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопренснеской линии и остался жив. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВД на московском метрополитене.

"В 13:10 мужчина попал под прибывающий электропоезд на "Кузнецком мосту". Дежурившие на платформе полицейские оперативно вызвали медиков и извлекли упавшего. Он остался жив и передан работникам медслужбы. По факту инцидента начата проверка", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что пострадавший во время падения разбил лобовое стекло поезда.

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