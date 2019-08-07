СМИ: при атаке смертниц на северо-востоке Нигерии погибли три человека

ТАСС, 7 августа. Две террористки-смертницы осуществили взрывы в нигерийском городе Мафа, расположенном в северо-восточном штате Борно. В результате атаки погибли три человека, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает в среду информационное агентство Magrib Arab Press со ссылкой на службы спасения.

Преступницы совершили подрывы в толпе. Они находились посреди группы женщин, совершавших покупки на рынке. Как отмечают силовики, за взрывами, скорее всего, стоит радикальная группировка "Боко харам", часто использующая женщин и подростков для осуществления терактов в населенных пунктах - возле мечетей, рынков и транспортных узлов.

Мафа находится примерно в 50 км от города Майдугури - административного центра штата Борно, где десять лет назад "Боко харам" начала вооруженную борьбу против властей.

Группировка "Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран: Нигера, Камеруна и Чада.

С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тыс. человек, около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).