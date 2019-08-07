{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФСБ выявила хищения лекарств для льготников в онкодиспансере Ейска

Сумма ущерба составила более 3,5 млн рублей

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили факты хищения медицинских препаратов на сумму более 3,5 млн рублей, предназначенных для льготных категорий граждан, работниками онкологического диспансера в Ейске на Кубани, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в УФСБ России по Краснодарскому краю.

"Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в г. Ейске выявлен факт хищения лекарственных средств, предназначенных для обеспечения льготных категорий граждан. Работники ГБУЗ "Онкологический диспансер № 4" Министерства здравоохранения Краснодарского края по поддельным рецептам, выписанным на имя одной из пациенток диспансера, в течение трех лет (с 2016 по 2019 годы) получали дорогостоящие лекарственные препараты. Ущерб составил более 3,5 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что материалы были переданы в отдел полиции по Ейскому району, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Все подробности устанавливаются.

В Краснодарском крае есть проблема с обеспеченностью лекарствами льготных категорий граждан на 2019 год. Она связана с задержками выполнения контрактов со стороны поставщиков и их нежеланием принимать участие в торгах из-за низких тарифов. В этом году такие проблемы возникли при исполнении каждого седьмого контракта на закупку медикаментов.

Теги
РоссияКраснодарский край
Пирумова освободили от наказания по УДО по первому уголовному делу о мошенничестве
Читать полностью