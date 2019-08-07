ФСБ выявила хищения лекарств для льготников в онкодиспансере Ейска

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили факты хищения медицинских препаратов на сумму более 3,5 млн рублей, предназначенных для льготных категорий граждан, работниками онкологического диспансера в Ейске на Кубани, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в УФСБ России по Краснодарскому краю.

"Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в г. Ейске выявлен факт хищения лекарственных средств, предназначенных для обеспечения льготных категорий граждан. Работники ГБУЗ "Онкологический диспансер № 4" Министерства здравоохранения Краснодарского края по поддельным рецептам, выписанным на имя одной из пациенток диспансера, в течение трех лет (с 2016 по 2019 годы) получали дорогостоящие лекарственные препараты. Ущерб составил более 3,5 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что материалы были переданы в отдел полиции по Ейскому району, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Все подробности устанавливаются.

В Краснодарском крае есть проблема с обеспеченностью лекарствами льготных категорий граждан на 2019 год. Она связана с задержками выполнения контрактов со стороны поставщиков и их нежеланием принимать участие в торгах из-за низких тарифов. В этом году такие проблемы возникли при исполнении каждого седьмого контракта на закупку медикаментов.