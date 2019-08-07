В Нью-Йорке звуки из выхлопных труб мотоциклов вызвали панику среди пешеходов

ТАСС, 7 августа. Массовую панику среди пешеходов вызвали в Нью-Йорке громкие звуки из выхлопных труб мотоциклов, которые люди приняли за выстрелы из огнестрельного оружия. Как сообщила телекомпания NBC , показавшая видеоролик с места событий, пешеходы посчитали, что происходит нечто подобное стрельбе в Эль-пасо (штат Техас) в конце прошлой недели.

Три трагедии за сутки. Жертвами стрельбы в США стали 29 человек

Инцидент произошел во вторник поздно вечером на площади Тайм-сквер, где всегда много туристов. После того, как раздались звуки, напоминающие стрельбу, люди бросились врассыпную: часть из них побежали в сторону Седьмой авеню и 41-й улицы, другие пытались спрятаться в магазинах и в гастрономических заведениях.

Возникла давка, некоторые прохожие спотыкались и падали на асфальт, стараясь как можно быстрее покинуть площадь. Кто-то бежал, выкрикивая на ходу слово "стрелок".

На место происшествия прибыли патрульные машины полиции и кареты "скорой помощи". Порядок и спокойствие на площади восстановились лишь час спустя после инцидента. По данным властей, в результате случившегося около 20 человек получили ушибы, однако большинству из них медицинская помощь не потребовалась.

Как выяснили полицейские, громкие звуки из выхлопных труб мотоциклов, вызвавшие панику на площади, раздались со стороны Восьмой авеню и 42-й улицы.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. Стрелявший разместил в интернете "манифест" с призывами "не допустить вторжения в Техас" мексиканских иммигрантов.

В ночь на воскресенье стрельба также была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, ранения получили 27. Стрелок был убит на месте сотрудниками полиции. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).