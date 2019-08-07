Моряки с судна, проданного в Литве за долги, вернутся в Россию после смены экипажа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Моряки с судна Мурманского морского пароходства (ММП) "Иван Лопатин", проданного на аукционе из-за долгов судовладельца и более года стоявшее в литовском порту Клайпеда, вернутся в РФ после того, как на борт поступит новый экипаж. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Российского профессионального союза моряков (РПСМ), опубликованном в среду.

"Как только новый экипаж прибудет на борт, работники ММП будут репатриированы", - приводит пресс-служба слова начальника управления трудовыми ресурсами ММП Светланы Шевелевой. При этом, по ее словам, достоверной информации о новом собственнике судна пока нет.

По данным пресс-службы, ММП с 1 мая 2019 года не платит заработную плату морякам судна. По информации шестерых членов экипажа, сумма долга по контрактам составляет 580 тыс. рублей. "Все документы по заработной плате за май, июнь переданы в банк, при поступлении денег на счет будет произведено перечисление работникам. Срок выплаты заработной платы за июль - 14 августа", - цитирует пресс-служба слова Шевелевой.

Сухогруз "Иван Лопатин" заложен в 2009 году, строительство судна завершено в 2010 году. В зарубежных портах у ММП стоят еще пять судов, часть арестованы, часть ждут ремонта, еще одно в начале года было продано за долги с аукциона в Великобритании. Такая ситуация продолжается более года. Ранее судовладелец объяснял ситуацию с судами коммерческими спорами с контрагентами, возникшими из-за тяжелого финансового положения компании в связи с неблагоприятной конъюнктурой на рынке морских перевозок.