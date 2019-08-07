Гребень амурского паводка приближается к ЕАО и Хабаровскому краю

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Гребень сформировавшегося из-за сильных дождей в Амурской области зейского паводка переместился на Амур и вышел за пределы региона. Уровень воды стремительно поднимается в Еврейской АО и в Хабаровском крае, где активнее начало подтапливать подворья, дороги и дачные участки.

Ситуация в Амурской области все еще сложная

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области гидрологическая ситуация остается напряженной. В частности, затоплена пойма реки Зеи в районе села Белогорье, остается затопленной пойма Амура в районе Константиновки и Иннокентьевки. В районе Иннокентьевки в среду снизился уровень воды, но он все еще выше неблагоприятной отметки.

На самой Зее 8-9 августа ожидаются небольшие колебания уровня воды, существенных изменений не будет. Уровень реки Томи у города Белогорска превышает критическую отметку, пойма реки затоплена и 8-10 августа ожидается дальнейший подъем.

В регионе продолжает действовать режим ЧС, остаются подтопленными 39 населенных пунктов в 15 муниципальных образованиях, более 1,2 тыс. придворовых территорий. Всего из подтопленных населенных пунктов эвакуировано почти 2,4 тыс. человек, в том числе 828 ребенка, в четырех пунктах временного размещения находятся 184 человека, у родственников расселены около 2,2 тыс. человек.

Без транспортного сообщения остаются 10 населенных пунктов - один в Зейском районе, три в Ромненском, два в Серышевском, три в Архаринском и один в Михайловском районах. В пострадавшие районы ежедневно на вертолетах доставляются продукты питания, бутилированная вода и другой гуманитарный груз. Всего с начала паводка доставлено более 105 тонн грузов.

В ЕАО подтопило несколько участков дорог

Подъем уровней воды в Амуре и на других реках отмечается в соседней с Амурской областью Еврейской АО. Там под водой оказались пять участков муниципальной дороги Дежнево - Квашнино и один участок региональной дороги Ленинское - Нижне-Ленинское. Подтоплены участки длиной 100-150 см, глубиной от 7 до 30 см. Проезд большегрузной и высокопроходимой техники возможен, а для автобусов и легковых автомобилей ввели ограничения движения. Сообщение с селами, в которых проживает от 84 до 6 тыс. человек, не прерывалось. В поселениях имеется необходимый запас медикаментов и продуктов. Дороги сейчас отсыпаются.

В поселениях Ленинское, Дежнево, Кукелево, Нижнеленинское подтоплено около десятка приусадебных участков, подтопления отмечаются на более 9 тыс. га полей с сельскохозяйственными культурами. Остановлена работа обоих международных пунктов пропуска, через которые осуществляется грузовое и пассажирское сообщение с Китаем.

За минувшие сутки на реке Амур в пределах области наблюдался рост уровней воды от 14 до 25 см с превышением отметок неблагоприятного явления у поселений Пашково, Екатерино-Никольское, Нагибово, Нижнеспасское, с достижением уровня опасного явления у села Ленинское. Продолжается дальнейший рост уровня воды.

У поселений укрепляются дамбы. Так, военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) возвели защитную дамбу в районе населенного пункта Ленинское. Было построено около 700 метров дамбы, уложено порядка 20 тыс. мешков с песком.

В Хабаровском крае продолжает затапливать дачи

Уровень Амура около Хабаровска продолжает расти. По данным правительства края, Амур у города превысил отметки неблагоприятных явлений, составив 480 см. На близлежащих островах уже подтоплено 338 дач. Спасатели несут круглосуточное дежурство в зонах подтопления, в случае необходимости оказывают помощь людям. В самом Хабаровске продолжает подтапливать набережную, вода полностью залила нижнюю прогулочную зону.

Власти готовятся к предстоящему паводку, в среду, в частности, были завершены работы по сооружению временной насыпи, которая замкнула существующую дамбу вдоль улицы Пионерской. На этом месте в предыдущие годы должен был быть установлен гидротехнический затвор, однако его не сделали. Из-за этого было принято решение экстренно засыпать проем.

Как сообщила администрация Хабаровска, сооружение поможет защитить от подтопления жилой микрорайон города, даже если уровень Амура достигнет отметки в семь метров. Под удар тогда не попадут дома, расположенные на улицах Шевчука, Юнгов, Ремесленной, Ладожской, где проживают около 15 тыс. человек. На время прохождения гребня паводка в части дамбы, где возводилось временное сооружение, будут установлены мощные погружные насосы, которые будут перекачивать воду из чаши затона обратно в реку. В районе улицы Богачева вода подошла к двум домам.

По прогнозам Дальневосточного УГМС, пик паводка у города ожидают 12-14 августа. Гидрологи отмечают, что уровень реки не должен превысить 6 метров, однако региональные власти готовятся к худшему сценарию - 7 метров.

Кроме приближающегося к Хабаровску гребня паводка, из-за сильных дождей в Хабаровском крае разлились малые реки. Так, на севере региона в селе Новая Иня подтопило подвалы 43 домов и отдельные улицы. Для людей в случае необходимости развернут пункт временного размещения на базе местной школы. Из-за разлива рек перемыло также участки дорог между населенными пунктами Новая Иня и Иня (входят в Инское сельское поселение с населением около 600 человек). Транспортное сообщение там нарушено, организованы лодочные переправы.

В Вяземском районе края, где накануне отмечались подтопления, паводковая обстановка стабилизировалась. В поселке Шумный, в котором подтопило 42 жилых дома и подворья, вода полностью сошла с подтопленных ранее территорий.

Дожди в Магаданской области и предстоящий циклон в Приморье

В Магаданской области в среду из-за сильных ливней ввели режим ЧС еще в одном округе - Ягоднинском. Накануне режим ЧС вводился в Сусуманском и Тенькинском округах, где с воскресенья отмечаются сильные дожди, подъем воды в реках и размыв дорог. При этом движение транспорта по федеральной трассе "Колыма", прерванное из-за последствий ливневых дождей, в среду восстановили для легкового транспорта. Там размывало объездной путь у моста на реке Нехай, сам мост находился на ремонте еще до дождей.

В то же время в Приморском крае ждут подхода тропического шторма "Франциско" 8-9 августа. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер, в отдельных районах возможен град. На реках из-за тайфуна сформируются паводки с подъемом уровня воды на 80-150 см, в верховьях некоторых рек и малых водотоков возможны резкие подъемы до 300 см с подтоплениями низин, сельскохозяйственных угодий и участков дорог.

Обстановка в Иркутской области

В Иркутской области, где уровень воды в реках продолжает снижаться, идут восстановительные работы в пострадавших от паводка районах. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, восстановлено энергоснабжение всех населенных пунктов, где было отключено электричество во время второй волны паводка. Откачана вода из всех подтопленных жилых домов и социальных объектов. Пока вода остается на 25 приусадебных участках, подтоплено три участка автомобильных дорог.

В Тулуне продолжается подготовка площадок под строительство нового жилья для пострадавших. Власти определили в городе под эти цели пять земельных участков общей площадью 630 га, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. На них построят микрорайоны с многоквартирными малоэтажными и индивидуальными домами. По словам властей, на участках есть возможность подключиться к инженерно-техническим сетям.

На данный момент пострадавшим от паводка в Иркутской области выплачены компенсации на сумму 2 млрд 334,6 млн рублей из средств федерального бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства. Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 43,8 тыс. человек. 5,8 тыс. человек получили по 50 тыс. рублей за частичный ущерб, причиненный паводками, 16,2 тыс. человек - по 100 тыс. рублей за полную утрату имущества.