Суд освободил бывшего замминистра культуры Пирумова по УДО от наказания по первому делу

"Преображенский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного Григория Пирумова", - сказала представитель суда. Решение может быть обжаловано в течение 10 суток.

Адвокат Федор Куприянов сообщил, что прокуратура направила в Следственный комитет требование об исключении из второго уголовного дела в отношении бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова обвинение в участии в преступном сообществе. "Прокуратура направила требования в Следственный комитет о том, что статья 210 УК РФ безосновательно вменена нашему подзащитному, так как нет никаких доказательств об участии Пирумова в преступном сообществе", - сказал адвокат.

Кроме того, комментируя решение Преображенского суда Москвы об освобождении Пирумова от наказания по УДО по первому делу о мошенничестве, Куприянов заявил, что продолжит добиваться освобождения своего подзащитного из СИЗО. "В связи с этим решением мы надеемся на изменение меры пресечения Пирумову на домашний арест", - отметил адвокат.

Ранее Пирумов был осужден на 1,5 года колонии по делу о хищении, но был отпущен в зале суда в связи с тем, что суд учел срок его нахождения в СИЗО в период расследования дела. В конце января Мосгорсуд ужесточил ему наказание до 3 лет колонии по требованию прокуратуры, которая с соответствующим ходатайством дошла до Верховного суда РФ, вернувшего дело на новое рассмотрение. В деле фигурировали семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Москве, Пскове, Калуге, Тамбове и Калининграде.

В рамках второго уголовного дела в апреле этого года Пирумову было предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ. Сейчас он находится в СИЗО по этому обвинению, а также по новому обвинению в мошенничестве. По версии следствия, в преступное сообщество, помимо него, входили руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, находящийся в международном розыске и арестованный заочно.

По данным следствия, Пирумов, Мазо и Колесников организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить, при этом большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации. По делу о мошенничестве и участии в преступном сообществе также были арестованы генеральный директор компании "Мехстройтранс" Валерий Рогов и бывший председатель правления банка "Нефтяной альянс" Олег Григор.

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