МЧС восстановило движение на юге Тамбова, где с рельсов сошла цистерна с топливом

ТАМБОВ, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС восстановили движение в южной части Тамбова, где в среду утром с рельсов сошла одна из цистерн грузового состава. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Цистерна частично была заполнена топливом. Грузовой поезд следовал от нефтебазы, разлива топлива не произошло. На время ремонтных работ движение на автодороге, которую пересекают железнодорожные пути, было ограничено.

"Специалисты поменяли шпалы, из-за которых произошел сход, и установили цистерны на рельсы. Движение на улице Астраханской полностью открыто", - сообщили в МЧС.

Всего к ликвидации последствий аварии привлечено 38 человек, 12 единиц техники, отметили в ведомстве.