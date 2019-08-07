Чехия отказала России в выдаче обвиняемого в мошенничестве экс-банкира Бугаевского

ПРАГА, 7 августа. /ТАСС/. Министр юстиции Чехии Мария Бенешова отказала в выдаче российской стороне обвиняемого в РФ в крупных финансовых махинациях бывшего председателя правления банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь ведомства Владимир Ржепка.

"По делу Бугаевского госпожа министр приняла решение об отказе в его выдаче для уголовного преследования в Россию, - подчеркнул он. - Российская сторона была информирована об этом. Данное дело закрыто".

Бугаевский был задержан чешской полицией в январе 2018 года на основе международного ордера на арест, выставленного РФ. Городской суд Праги, а затем Верховный суд республики, в которых рассматривалось дело, допустили возможность экстрадиции подозреваемого в Россию. Между тем, согласно действующему чешскому законодательству, окончательное решение о выдаче иностранному государству принимает министр юстиции.

Бугаевский, который до переезда в Чехию находился в Германии, Швеции и прибалтийских странах, обратился к пражским властям с прошением о предоставлении политического убежища. Его просьбу поддержало МВД республики. Экс-банкир заявляет, что уголовное дело, возбужденное против него в России, носит исключительно политический характер.

В РФ Бугаевский обвиняется в мошенничестве на 3,9 млрд рублей. Он был заочно арестован российским судом.