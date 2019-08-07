При незаконном пересечении боснийско-хорватской границы пострадали 18 мигрантов

БЕЛГРАД, 7 августа. /ТАСС/. 18 мигрантов были избиты при попытке проникновения в Евросоюз через боснийско-хорватскую границу. Об этом сообщила полиция Унско-Савского кантона Боснии и Герцеговины. Пострадавшие утверждают, что подверглись избиению со стороны хорватской полиции.

Пострадавшие, которые, предположительно, не принадлежали к одной группе, были обнаружены вдоль границы на боснийской территории. Все они были избиты, у шестерых - серьезные травмы, 12 получили легкие повреждения. "Согласно их заявлениям, они уже пересекли границу с Хорватией неизвестно на каком участке, но их обнаружила хорватская полиция и, предположительно, избила, отняла деньги и телефоны, а потом перебросила через границу на боснийскую территорию", - сообщил координатор по работе с мигрантами Ясмин Чехич.

По данным властей Боснии и Герцеговины, с начала 2018 года на территорию страны проникли около 10 тыс. мигрантов, при переходе границы беженцы уничтожают документы, поэтому идентифицировать их сложно. Большинство из них стремятся попасть в ЕС, поэтому скапливаются на границе с Хорватией. Наплыв переселенцев уже вызвал протесты местного населения.

Обстановка на боснийско-хорватской границе обострилась в конце октября 2018 года, когда группа мигрантов численностью до 250 человек сначала заблокировала контрольно-пропускной пункт "Малевац", а затем прорвала один из полицейских кордонов и вышла к мосту, ведущему в Хорватию. Хорватская полиция использовала специальные средства и заграждения, чтобы предотвратить прорыв на свою территорию. В столкновениях пострадали 11 человек - шесть мигрантов и пять полицейских. Впоследствии приезжие были перемещены в лагерь для мигрантов.