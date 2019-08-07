Минобороны: военный склад под Ачинском, где произошел пожар, не несет угрозы населению

АЧИНСК /Красноярский край/, 7 августа. /ТАСС/. Склад боеприпасов в районе города Ачинска Красноярского края, где произошел пожар, не несет угрозы населению, опасность полностью ликвидирована.

Об этом в среду сообщил журналистам заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

"Обстановка управляемая, находится под контролем. Мы завершили самое главное - ликвидировали опасность от склада по всем направлениям. Можем сказать с уверенностью, что никаких неприятностей населению он [склад] принести больше не может", - сказал Булгаков.