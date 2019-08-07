В Кузбассе на реке Томь утонули четыре человека, в том числе два ребенка

КЕМЕРОВО, 7 августа. /ТАСС/. Двое взрослых и двое детей утонули в среду на реке Томь в районе села Березово в Кемеровском районе Кузбасса. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

"Сегодня в селе Березово на реке Томь утонули четыре человека, из них двое - дети", - сообщил оперативный дежурный.

В настоящий момент на месте происшествия работает поисково-спасательный отряд и следственная группа. Как пояснил ТАСС источник в оперативных службах региона, очевидцы успели спасти одного ребенка, который находился в воде с утонувшими. "Тела троих в настоящий момент подняты, ведутся поиски четвертого", - добавил собеседник агентства.

Село Березово, где произошел инцидент, находится примерно в 20 километрах от Кемерова на берегу реки Томь. Пляжи в этом районе дикие и специально не оборудованы для организованного отдыха у воды и купания.