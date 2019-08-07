Суд арестовал второго футбольного болельщика, задержанного после драки с ОМОН в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Петроградский районный суд Петербурга в среду заключил под стражу еще одного болельщика, который, по версии следствия, травмировал сотрудника ОМОН во время стычки на матче между футбольными клубами "Зенит" и "Краснодар". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе. В СК уточнили, что обвинение болельщику уже предъявлено, мера пресечения избрана сроком на два месяца.

О задержании второго болельщика стало известно 6 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным СК, он ударил сотрудника ОМОН, в результате пострадавший получил сотрясение мозга и перелом костей черепа.

Ранее полицейские задержали еще одного болельщика, который, по версии следствия, напал на сотрудника ОМОН в перерыве матча. Во вторник, 6 августа, Петроградский районный суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Матч четвертого тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Краснодар" (1:1) состоялся в минувшую субботу в Санкт-Петербурге. В перерыве игры произошел конфликт между группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов, видео инцидента появилось в социальных сетях. В полиции Петербурга ТАСС сообщали, что после игры к административной ответственности привлекли 17 человек.