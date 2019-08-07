Суд в США постановил, что россиянина Никулина на процессе будут представлять госзащитники

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Суд Северного округа штата Калифорния постановил, что интересы обвиняемого в США в киберпреступлениях Евгения Никулина на процессе будут представлять не выбранные россиянином адвокаты, а госзащитники. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в среду адвокат Никулина Аркадий Бух.

"От суда присяжных нас отстранили", - отметил он. Как уточнил адвокат, судья Уильям Алсап вынес данное решение на состоявшихся во вторник слушаниях. Предметом разногласий между защитой Никулина и судьей является вопрос о психическом состоянии россиянина. Адвокаты настаивают на том, что гражданина РФ нельзя судить, поскольку он не в полной мере отдает себе отчет в том, что касается возможных последствий разбирательства. Они уведомили об этом судью.

"В нашей петиции было указано, что мы не можем идти на суд присяжных с человеком, который в таком состоянии", - подчеркнул Бух. По его словам, Никулин не всегда может "понять процедуры, которые вокруг него происходят".

"Судья сказал, что тогда назначит ему своих адвокатов, в смысле государственных", - пояснил Бух. Как он отметил, сейчас планируется, что именно госзащитники будут представлять интересы Никулина на суде присяжных. Начало разбирательства назначено на 13 января 2020 года.

Бух сообщил, что он сам будет подавать апелляцию в случае признания Никулина виновным на суде. Судья еще в конце июня предлагал защите россиянина взять самоотвод.

Бух отметил, что Никулина перевели в другую тюрьму, которая находится ближе к Сан-Франциско (штат Калифорния), чем прежняя. Адвокат полагает, что это сделано по инициативе госзащитников, чтобы им "было удобнее готовиться к суду присяжных". По словам Буха, россиянин в связи с этим "потерял все привилегии", в том числе связанные "с телефонными звонками, доставкой книг, материалов, персональных вещей и почты". Выбранные россиянином адвокаты добиваются того, чтобы у него снова имелись все эти возможности.

О деле Никулина

Власти США обвиняют россиянина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже через интернет $3,4 тыс. в 2009 году.

Чехия 31 марта прошлого года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. В тот же день он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.